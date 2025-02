Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti e il concerto a Pesaro, il cantante si emoziona: “E’ un palco spaziale”

, 24 febbraio 2025 – E’ arrivato Lorenzo Cherubini. In arte. E’ entrato al PalaVitri e dopo aver guardato tecnici e operai che montavano il, ha detto: “Una figata, mai vista”. Insomma ilche ha spopolato a Sanremo con la sua performance, si sta. autocitando: “Il più grande spettacolo dopo il big bang, siamo noi”. E’ in città da sabato. S’è portato dietro un mezzo esercito, tra staff, tecnici, e operai: 120 persone in totale. Il PalaVitri alla Torraccia è blindato “non entra nessuno e c’è giustamente il massimo riserbo su come sarà l’allestimento delanche perché la prima serata in programma per il 4 di marzo, rappresenta la numero zero.è qui tutti i giorni a seguire i lavori dopodiché inizieranno le prove”, dice Luca Pieri presidente di Aspes e cioè la controllata del Comune che ha la gestione del palasport.