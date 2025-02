Inter-news.it - Josep Martinez, buona la… Seconda e adesso il livello si alza – CdS

Leggi su Inter-news.it

ha debuttato bene in campionato con l’Inter, dopo averlo fatto a metà dicembre contro l’Udinese in Coppa Italia. Matra scontri diretti in campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League ilinevitabilmente si alzerà. L’analisi del Corriere dello Sport.DEBUTTO POSITIVO – Se l’altro, Lautaro, trascina a suon di gol (decisivo nell’ultimo Inter-Genoa), quello tra i pali,, dovrà farlo con le parate. Peposabato sera ha debuttato in campionato con la maglia della Beneamata, concedendosi il suo secondo clean sheet stagionale dopo quello rimediato in Coppa Italia lo scorso dicembre contro l’Udinese. Complice l’infortunio di Yann Sommer, lo spagnoloè chiamato a prendersi la responsabilità di difendere la porta dell’Inter. L’esordio in Serie A contro il suo ex Genoa è stato più che positivo, mal’asticella inevitabilmente si alzerà.