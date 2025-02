Internews24.com - Josep Martinez alla Rai: «Col Napoli sappiamo che è importante, cercheremo di vincere! Abbiamo la mentalità per…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’estremo difensore dell’Inter,, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo il successo ottenuto contro il GenoaArrivano ulteriori dichiarazioni rilasciate daal termine del match vinto sabato scorso dall’Inter contro il Genoa. Per il portiere spagnolo è stata l’occasione per esordire in campionato in maglia nerazzurra, dopo averlo già fatto in Coppa Italia contro l’Udinese. Con i friulani era arrivato un clean sheet, stesso risultato ottenuto anche contro il Grifone: il portiere ha risposto presente dopo l’infortuniomano rimediato da Yann Sommer che terrà lo svizzero fermo ai box per circa un mese. L’estremo difensore nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Rai Sport in vista dello scontro diretto di sabato prossimo contro ildi Antonio Conte.