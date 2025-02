Jose Mourinho prenotato dall’arbitro in volo per Super Lig Derby

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-24 20:19:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il manager di Fenerbahce,, è statoda un arbitro che aveva chiamato “di alto livello” dopo che la sua squadra aveva un goal non consentito durante la prima metà deldi Istanbul di lunedì.L’arbitro sloveno Slavko Vincic, che ha officiato la finale della Champions League della scorsa stagione, si è avvicinato alle aree tecniche per mettere in guardiae il boss di Galatasaray Okan Buruk al 34 ° minuto.Mentre la natura esatta dei reati degli allenatori non era chiara, i leader diLig Gagataray avevano fatto appello per un penalità pochi secondi prima quando l’attaccante del Napoli in preda Victor Osimhen-precedentemente accusato di “immergersi troppo” da-era andato in scatola.