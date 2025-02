Lapresse.it - Jorge Martin, nuova caduta e infortunio: salta prima gara in Thailandia

salterà ladella stagione MotoGP indopo una. Inizio di stagione complicato per lo spagnolo, nuovo pilota dell’Aprilia.Il campione del mondo in carica della MotoGp, che si stava riprendendo da unrimediato nel corso del primo giorno di test in Malesia, è caduto in allenamento – secondo quanto riporta il quotidiano ‘As’ – e si è procurato delle fratture in quattro punti: al radio distale sinistro, allo scafoide carpale sinistro, al piramidale sinistro e al calcagno sinistro (senza dislocazione).Secondo il giornale spagnolo“non correrà in”, lache questo weekend aprirà la stagione del motomondiale, “ed è molto improbabile che possa esserci in Australia tra tre settimane”, in occasione del secondo Gp dell’anno in programma il 15 e 16 marzo.