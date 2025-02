Zonawrestling.net - Je’Von Evans, il futuro tra le mani

Leggi su Zonawrestling.net

Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlarvi del 20enne americano. Un talento importante che si sta mettendo in grande luce soprattutto per la sua importante parte atletica e capacità da high flyier ogni puntata del brand. La sua carriera nel mondo del wrestling, nonostante la giovane età, è iniziata nel 2018 e da allora ha preso parte a tanti show nel mondo delle Indy prima di firmare nel 2023 con la WWE. Una carriera in costante ascesa la sua, ha preso parte già a diversi Premium Live Event e ha avuto diverse occasioni importanti, l’ultima anche recentemente a WWE Vengeance Day 2025, seppur sia uscito ancora una volta sconfitto. Credo che sia una superstar che ha tra le suesia il presente, dato che vincere un titolo credo che sia una questione a breve termine, sia per ildato che mi ricorda assolutamente un wrestler molto importante e Hall of Famer come Rey Mysterio al suo tempo migliore, negli anni migliori della sua carriera.