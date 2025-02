Ilfogliettone.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck: il divorzio è ufficiale. Fine della favola dopo due anni di matrimonio

Si chiude definitivamente il capitolo matrimoniale trae Ben. La Corte di Los Angeles ha approvato l’accordo dipresentato dalla coppia all’inizio di gennaio, sancendo il ritorno alla vita da single per la popstar 55enne e l’attore 52enne. Una separazione che arrivamesi di trattative e che mettea una delle storie d’amore più seguite e romantiche dello star system.La richiesta die le trattativeA dare il via alle pratiche legali era statalo scorso agosto,settimane di voci mai confermate dalla coppia. Nei documenti depositati in tribunale, la cantante e attrice aveva indicato come datadi separazione il 26 aprile 2024. Da quel momento, i due hanno lavorato a un accordo che, in assenza di un prematrimoniale, ha richiesto tempo e negoziazioni per tutelare i rispettivi patrimoni, accumulati indi carriera.