Bollicinevip.com - Javier Martinez si sfoga al Grande Fratello: “Troppa falsità, non ce la faccio più”

Duro sfogo dial, il gieffino è stanco dellaAlcuni gieffini sono falsi al? Le accuse diManca sempre meno alla finale delma nel frattempo sono tante le novità e i colpi di scena che continuato a catturare l’attenzione dei fan, come il duro sfogo dinelle scorse ore.Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? Il gieffino ha perso la pazienza e ha lanciato dure accuse contro alcuni suoi compagni di avventura sostenendo che non siano mai sinceri. Tra le varie cose ha infatti detto: “Non ne posso più di tutta questa”.sbotta al(Screen Mediaset Infinity)Il pallavolista argentino, senza mai fare nomi, ha aggiunto: “Siamo all’interno di un reality show in cui dovremmo far vedere noi stessi, qui ci sono persone che recitano.