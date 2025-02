Iodonna.it - Jason Knauf ha lavorato sia con i Sussex che con i principi del Galles.

È l’intervista a cui Meghan Markle non avrebbe mai voluto assistere., suo vecchio collaboratore a Kensington Palace, è stato il primo ad accusarla di bullismo a corte: la duchessa di, ha sempre sostenuto l’ex assistente, aveva addirittura costretto due giovani segretarie a licenziarsi per disperazione. Accuse sempre negate dalla Markle. Maha ora deciso di parlare e ha accettato l’invito di un’emittente Australia per un’intervista trasmessa ieri sera. Meghan Markle è una bulla? Spuntano fuori nuovi testimoni X Meghan Markle, tornano le accuse di bullismoNel programma 60 Minutes Australia, l’ex segretario per le comunicazioni a Buckingham Palace dice di non pentirsi affatto di essere stato il primo, nel 2018 (quando ierano ancora parte della Royal Family inglese), a mettere per iscritto in una email interna – poi finita sui giornali – i suoi dubbi sul comportamento della duchessa.