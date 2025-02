Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, videochiamata sulla neve con Amedeo: chi è questo signore, l'Italia impazzisce

Mentre il mondo del tennis è letteralmente spaccato in duevicenda del patteggiamento trae la Wada, che ha comportato una sospensione di soli tre mesi per il numero uno al mondo, il tennista altoatesino fa spallucce e si gode alcuni giorni di relax in quello che è il suo mondo d'origine, cioè Sesto Pusteria e le sue montagne innevate.si diverte sulle piste da sci, quelle che lo avevano già incoronato come una giovane promessa, prima che lui scegliesse la racchetta e, visto come sono andate le cose, azzeccasse in pieno il suo futuro. Anche se, c'è da scommetterci, anche come sciatore avrebbe potuto togliersi soddisfazioni importanti. E non c'è niente di più bello, per i suoi fan, che incontrarlo tra uno slalom e l'altro sulle piste da. Così accade che ad una coppia di Recanati, in vacanza proprio in Val Pusteria per festeggiare il 37imo anniversario di matrimonio, capiti di incontrare il grande campione.