Vanityfair.it - Jane Fonda invita tutti ad abbracciare l’empatia e l’attivismo nel suo discorso ai SAG Award 2025: «Woke significa semplicemente non fregarsene degli altri»

Leggi su Vanityfair.it

L'attrice e attivista 87enne non ha la minima intenzione di smettere di lottare per ciò in cui crede, nonostante le nuove politiche del presidente Trump