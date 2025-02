James Gunn ha appena confermato che Dynamic Duo potrebbe non essere ambientato nell’Universo DC

Leggi su Cinefilos.it

hacheDuononDCIl filmDuo riceverà il suo primo importante aggiornamento dagli DC Studios nel 2025, poiché il progetto di animazione è in fase di sviluppo. Poiché gli DC Studios sono pienamente operativi, sono in lavorazione molti film e programmi televisivi, sia nel mondo del live-action che dell’animazione. Uno di questi è il filmDuo, che sarà il primo film d’animazione per il cinema degli DC Studios, attualmente previsto per il 2028.Durante un recente evento stampa della DC, a cui ha partecipato ScreenRant, il co-CEO della DC Studios Peter Safran ha parlato più diffusamente del filmDuo. Safran ha sottolineato cheDuo sarà una “storia di raggiungimento della maturità” su Dick Grayson e Jason Todd, affermando quanto segue:Peter Safran: Siamo anche in pre-produzione suDuo, che è un film di formazione per il pubblico che stiamo producendo con i nostri partner di Swaybox Studios e Warner Brothers Pictures Animation.