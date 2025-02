Unlimitednews.it - Jacobs “Doping? Meglio arrivare ultimo che barare”

ROMA (ITALPRESS) – “Tortu è sempre stato uno di quelli che mi haaiutato a diventare l’atleta che sono oggi. All’inizio lo subivomolto: per quanto mi impegnassi, lui riusciva sempre a battermi.Io cercavo di migliorare, di dare qualcosa in più, ma lui erasempre davanti. Poi, quando ho fatto quel passaggio mentale che mi serviva, sono diventato il numero uno al mondo”. Domani, martedì, in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “Le Iene Show”, con un servizio su Marcelle sulla vicenda delle intercettazioni. L’olimpionico di Tokyo sta preparando la stagione del riscatto, con l’obiettivo di riconquistare il titolo di uomo più veloce al mondo. Dopo mesi difficiliha deciso di lasciare l’Italia e di costruire la sua nuova vita negli StatiUniti, dove ha ritrovato la serenità e la concentrazione, lontanoda pressioni e aspettative.