Jacobs | Doping? Calunnia che non mi ha mai toccato Preferirei arrivare ultimo

Dopo la vittoria storica alle Olimpiadi di Tokyo, dall’estero sono più volte piovute accuse diai danni di Marcell. Un attacco proveniente da più fronti, con l’unica “colpa” di aver sbaragliato la più quotata concorrenza. Voci malevole che non si sono placate nemmeno negli ultimi mesi, come in occasione dei Giochi di Parigi 2024. Intercettato da Le Iene sul campo di allenamento a Jacksonville, in Florida, il velocista azzurro ha spiegato di aver “pagato un prezzo dopo Tokyo, perché sembrava impossibile che un italiano potesse vincere”. Unache, però, “non mi ha mai minimamente”.Filippo Tortu – Foto Antonio Fraioli: “Tortu mi ha aiutato a diventare l’atleta che sono oggi”Marcell, che ha scelto gli Stati Uniti per ritrovare la forma, ha fatto sapere nelle scorse ore che rinuncia a partecipare agli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda.