Movieplayer.it - J.K. Simmons si riunisce a Brad Pitt e David Ayer per il nuovo thriller Heart of the Beast

Leggi su Movieplayer.it

J.K., vincitore dell'Oscar per Whiplash, torna a lavorare cone il registainof the, unambientato nell'Alaska selvaggia. È ufficiale: J.K., vincitore dell'Oscar per Whiplash, si unisce al cast diof the, ilfilm targato Paramount Pictures. Persi tratta di una doppia reunion: tornerà a lavorare con il registae con l'attore. In particolare, sarà la seconda volta che l'attore collabora con, dopo il dramma criminale Harsh Times (2005), e la terza con, dopo The Mexican (2001) e la commedia dei fratelli Coen Burn After Reading - A prova di spia (2008), che vedeva anche George Clooney e Frances McDormand nel cast. Whiplash: J.K.si .