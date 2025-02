Liberoquotidiano.it - J.D. Vance, il vice Trump e il romanzo dell'800 su politica e sesso che pare scritto oggi

Dopo la vita, anche lasi è messa ad imitare l'arte. Ilpresidente americano J.D.ha fatto il suo esordio sulla scenainternazionale nei giorni scorsi a Parigi e poi a Monaco. In entrambe le occasioni ha tenuto discorsi importanti, molto duri con gli alleati europei. Parole che indicano la linea'amministrazione americana in carica in modi che i suoi predecessori, gli opachi Kamala Harris e Mike Pence, non si erano mai sognati di poter fare.40 anni, ex senatore'Ohio, avvocato,re (“Hillibilly Elegy”), giornalista (durante il servizio militare coi Marines in Iraq) è uno dei simboli del nuovoismo. Per capire qualcosa di lui è possibile azzardare un paragone non con altri politici in carne ed ossa ma con un personaggioa letteratura.