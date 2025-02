Bergamonews.it - Ivan Gatti morto in sella alla moto, Mauro Benicchio precipitato in montagna: chi sono le vittime delle tragedie

inall’inseparabiledurante un’escursione in: la sua grande passione. Entrambimorti domenica 23 febbraio, a poche ore di distanza l’uno dall’altro.Il primo, 48 anni, abitava a Zogno con la moglie Barbara e la figlia Evelin. Originario di Sesto San Giovanni (Milano), lavorava come elettricista per la ditta Bonfanti di Ambivere. Domenica sera, intorno alle 18, ha perso il controllo della due ruote ed è finito contro il guardrail lungo la strada provinciale che collega Nembro a Selvino. A trovarlo, riverso a terra sull’asfalto, una automobilista di passaggio che ha subito chiamato il 118. Sul postoarrivate l’ambulanza e l’elisoccorso, ma per ilciclista non c’è stato nulla da fare.I rilievi, durati a lungo,stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Bergamo.