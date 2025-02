Inter-news.it - Italia Under 19, nota dalla Figc per 2 dell’Inter! C’entra Inter-Lazio

L’19, allenata dal CT Bollini, ha iniziato proprio oggi un periodo di stage che si prolungherà fino al 26 febbraio. Ma due ragazzi della Primaverahanno avuto l’autorizzazione per tornare a casa. Il motivo è validissimo.STAGE – Dopo aver perso per 1-0 contro la Spagna a Las Rozas a gennaio, la Nazionale19 svolgerà uno stage dal 24 al 26 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in preparazione della fase élite dell’Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno i pari età della Lettonia mercoledì 19 marzo (ore 17) all”Ezio Scida’ di Crotone, prima di sfidare i campioni d’Europa in carica della Spagna e i vicecampioni della Francia rispettivamente sabato 22 (ore 17) e martedì 25 marzo (ore 15) al ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro.