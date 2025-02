Ilfattoquotidiano.it - Italia tra i Paesi più sicuri in Ue, ma cresce la violenza giovanile: in 10 anni omicidi in calo del 33%, triplicano i minori autori di delitti

Inla, malgrado glisiano nettamente diminuiti nell’ultima decade (meno per le donne), smentendo la narrazione di certe destre estremiste su una società occidentale preda di disordine e violenze, per via degli immigrati irregolari. L’figura tra ipiùin Ue e il numero deglivolontari è diminuito del 33%: dai 475 del 2015 ai 319 nel 2024 (undel 6% rispetto al 2023). Lo rivela il rapporto “volontari consumati in”, firmato dal servizio analisi criminale della Criminalpol.Ma l’incidenza dei casi con minorenni comeè quasi triplicata in anno: nel 2024, glicommessi da ragazzi sotto i 18sono l’11 per cento del totale, rispetto al 4 per cento del 2023. Ed è quasi raddoppiata l’incidenza deiuccisi: 7 su 100 nel 2024.