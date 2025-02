Sololaroma.it - Italia, Spalletti in vista delle convocazioni: “Valutiamo anche Baldanzi”

La ventiseiesima giornata di Serie A si concluderà nella serata di oggi con la sfida tra Roma e Monza. Il mese di marzo invece sarà caratterizzato invece da una nuova pausa per gli impegninazionali, che bloccherà il campionato tra il 29° ed il 30° turno. Indi questa sosta, Lucianodovrà diramare la lista dei convocati, per la quale valuterà ponderando al meglio tutte le scelte. Riguardo a questo argomento, il CT dell’si è espresso ai microfoni di Sky Sport.Queste le parole dell’ex allenatoredella Roma: “Mi piacerebbe vedere Chiesa giocare di più, in campionato ha giocato pochissimo, mi piacerebbe vedere calciatori giovani che riescono ad affermarsi nel nostro campionato. Si guardaa quelli parte del gruppo sul quale costruisci. Si può valutareo Folorunsho che sta andando benissimo, vediamo prima di diramare le“.