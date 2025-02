Secoloditalia.it - Italia, indipendenza energetica conquistata: il modello vincente che spezza le catene del gas russo

Il 24 febbraio 2022 il mondo si è risvegliato in guerra. L’invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto equilibri consolidati e ridisegnato i rapporti di forza su scala globale. Se la geopolitica ha dovuto aggiornare le proprie mappe, il settore energetico ha dovuto riscrivere da zero il proprio codice di sopravvivenza. E, tra gli Stati europei, l’si è distinta per rapidità di reazione e capacità di adattamento.Tre anni dopo lo scoppio del conflitto in UcrainaTre anni dopo, il Paese non è più il destinatario passivo di una crisi, ma un attore consapevole e strategico del nuovo mercato del gas. Mentre Austria, Ungheria e Slovacchia restano legate al cordone ombelicale di Mosca, l’ha diversificato le proprie fonti, potenziato le infrastrutture e rovesciato il tavolo delle dipendenze.