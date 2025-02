Lapresse.it - Italia-Emirati: Meloni, giornata storica, firmate oltre 40 intese bilaterali

Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Unache io considero. Noi utilizziamo spesso la parolaper definire qualcosa. Questo è uno dei quali in cui usare la parolanon è farlo a sproposito.edArabi Uniti hanno portato la loro collaborazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. Abbiamo firmato40e il nostro lavoro non si ferma qui”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo al Forum imprenditorialeArabi Uniti, in corso a Roma.