Italia-Danimarca, Nations League calcio femminile: programma, orario, tv, streaming

Ancora poco più di 24 ore e la Nazionalena diaffronterà il secondo incontro valido per la2025. Domani, martedì 25 febbraio, le azzurre affronteranno latra le mura amiche dello stadio Alberto Picco di La Spezia (d’inizio ore 18:5). Un match importante per dare un segno di continuità.Le ragazze di Andrea Soncin sono reduci dal successo di misura contro il Galles. Contro la compagine nordica l’ambizione sarà quella di proseguire parte del lavoro già visto nella partita inaugurale per andare a caccia del secondo trionfo consecutivo. Le avversarie, dal canto loro, saranno motivate a riscattarsi dopo la sconfitta per 1-2 rimediata contro la Sveiza.Osservato speciale sarà il reparto d’attacco, apparso sì attento, ma non estremamente cinico e battagliero una volta arrivato l’ultimo passaggio nel vìs-a-vìs contro le gallesi, una problematica rilevata anche dal Commisario Tecnico in fase di commento.