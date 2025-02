Oasport.it - Italia da record nel ranking ATP: nazione con più giocatori in top-40 con gli USA

Leggi su Oasport.it

Una nuova settimana di tornei ha inizio e nella classifica mondiale tra gli uomini Jannik Sinner comanda con margine, nonostante lo stop imposto dalla WADA, in conseguenza dell’accordo con l’Agenzia mondiale dell’antidoping per la vicenda “Clostebol”. Sinner dovrà rimanere ai box fino alle 23.59 del 4 maggio e non potrà servirsi delle normali strutture per allenarsi e neanche di sparring tesserati fino al 13 aprile.Tuttavia, pur in una situazione complessa, Jannik è già sicuro di poter festeggiare il 7 aprile le sue 44 settimane da n.1 consecutive, in un momento nel tennisno in cui ci sono ottimi risultati. Nell’ultimo aggiornamento di questa settimana, al di là degli 11 tennisti in top-100, l’è l’unico Paese con gli Stati Uniti ad avere sei rappresentanti in top-40.Oltre a Sinner, ci sono Lorenzo Musetti (n.