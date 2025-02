Tvzap.it - “Isola dei Famosi”, la decisione di Mediaset: ecco la nuova conduttrice

News TV. L’deiè uno dei reality show più seguiti della televisione italiana, ma la prossima edizione sembra essere al centro di un mare di incertezze. Dopo una serie di voci e rumor emersi sui media, i telespettatori si chiedono quale sarà lae, soprattutto, se il programma andrà effettivamente in onda. Masembra decisa a riprovarci.cosa hanno deciso.Leggi anche: Olly rompe il silenzio a “Striscia la Notizia” dopo il no all’EurovisionLeggi anche: “Grande Fratello”, Javier è arrivato al limite e sbotta contro il coinquilinoLadiNei giorni scorsi, il sito Dagospia.it aveva lanciato una notizia che ha scatenato un acceso dibattito tra gli appassionati del programma:avrebbe preso in seria considerazione l’ipotesi di affidare la conduzione dellaedizione de L’deiad Alfonso Signorini, attuale conduttore del Grande Fratello.