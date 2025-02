361magazine.com - “Isola dei Famosi 2025”, rivoluzione alla conduzione: ecco chi prenderà il timone del reality

Leggi su 361magazine.com

Dopo mille voci e ipotesi sfumate, lasembra ormai decisa. Salta l’ipotesi Signorini, mentre Mediaset punta su un volto inaspettato. Ma sarà la scelta giusta per rilanciare il? Il pubblico è divisoL’deisi farà. Dopo settimane di incertezze e ipotesi sfumate, arriva la conferma: ildi Canale 5 tornerà per la sua 19ª edizione. Ma il vero colpo di scena riguarda la. Dopo l’addio di Vladimir Luxuria, il nome più chiacchierato era quello di Alfonso Signorini, ma il conduttore di Grande Fratello avrebbe declinato l’offerta a causa dell’impegno prolungato con ildi Cinecittà.A questo punto, i vertici di Mediaset hanno optato per una scelta diversa, puntando su un volto noto dell’informazione televisiva: Veronica Gentili. L’attuale conduttrice de “Le Iene”, già volto di programmi di approfondimento su Rete 4, è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura, prendendo il posto della Luxuria.