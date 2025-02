Formiche.net - Iran, a cosa servono le esercitazioni nell’Indo-Mediterraneo

L’ha avviato sabato l’esercitazione navale “Zolfaghar 1403”, un’operazione militare su scala regionale che si svolge lungo la costa del Makran, nel Golfo di Oman e nell’Oceano Indiano nord-occidentale. L’annuncio è stato dato dal vice coordinatore dell’esercitoiano, Habibollah Sayyari, attraverso i media di Stato. Il messaggio è stato classicamente infarcito di propaganda, che serve a Teheran in un momento in cui la proiezione militare indiretta, attraverso il cosiddetto “Asse della Resistenza”, è stata indebolita dai colpi subiti nell’ambito della guerra israeliana su Gaza e dei riflessi che nella regione hanno coinvolto Hezbollah, Houthi e milizie siro-irachene.Questa nuova dimostrazione di forza nelle acque indo-mediterranee si inserisce in un contesto in cui Teheran cerca di continuare con la sua attività strategico-operativa in attesa di comprendere quale sarà la postura adottata dalla Casa Bianca sotto la guida di Donald Trump.