Inzaghi stravolge per Inter-Lazio: 9 cambi rispetto al Genoa! – CdS

domani si gioca il quarto di finale di Coppa Italia in. Pronto un turnover corposo,alla formazione scesa in campo dal primo minuto contro il.NUOVO IMPEGNO – L’ricomincia a giocare ogni tre giorni e Simoneè pronto a rimettere dentro una delle sue armi più celebri: il turnover. Domani, quarto di finale di Coppa Italia che arriva a tre giorni dadi campionato, gara che ha regalato il primato ai nerazzurri, e a tre giorni dallo scontro diretto tra Napoli e. Insomma, si avvia una settimana per nulla banale per la Beneamata, chiamata ad andare fino in fondo in tutte le competizioni, come anche ribadito dal suo presidente Beppe Marotta. In vista della partita di domani a San Siro,ruoterà diversi uomini, tant’è chealla vittoria colsolamente due dovrebbero partire dal primo minuto: ossia il portiere Josep Martinez e Denzel Dumfries a destra.