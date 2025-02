Ilfogliettone.it - Investimenti arabi in Italia per 40 miliardi Usd: un passo storico per la cooperazione bilaterale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso enorme soddisfazione per la decisione degli EmiratiUniti (Eau) di investire 40di dollari in, definendolo uno deglipiù significativi e imponenti nella storia del Paese. Questo annuncio è stato fatto durante il business forum-EmiratiUniti, tenutosi a Roma, alla presenza del presidente degli Eau, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.“Accolgo con enorme soddisfazione la volontà degli EmiratiUniti di investire in40di dollari”, ha dichiarato Meloni. “Questo è un segno di straordinaria fiducia nel nostro Paese e rappresenta un punto di partenza fondamentale per la nostra”.Un nuovo capitolo nelle relazioni-EauL’incontro tra Meloni e Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Palazzo Chigi ha segnato un momentoper le relazioni tra i due Paesi.