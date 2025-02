Puntomagazine.it - Intesa Sanpaolo vince il premio come best investiment Bank 2025, per l’Italia il quinto anno consecutivo

Leggi su Puntomagazine.it

La Divisione IMI CIB è stata premiata anchemigliore Investmentfor Infrastructure Finance in Western EuropeMilano, 13 febbraioè stata premiatamigliore Banca dio persecondo Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato alla Banca – attraverso la Divisione IMI Corporate & Investmenting, guidata da Mauro Micillo – ildiInvestmentper.La Divisione IMI CIB si conferma, così, migliore banca dio per il. A questo riconoscimento si aggiunge ilInvestmentfor Infrastructure Finance in Western Europe.Ilconferma l’impegno della Banca – guidata dal CEO Carlo Messina – attraverso la Divisione IMI CIB al servizio di aziende, istituzioni finanziarie ed enti pubblici, in ambito nazionale e internazionale, grazie a una storica presenza sui mercati finanziari e un’offerta estesa e innovativa di attività quali Commercial, Transaction e Investmenting, Finanza Strutturata e Capital Markets.