Lettera43.it - Intesa Sanpaolo e Masdar firmano un accordo per attività di financial advisory

In occasione della visita in Italia del presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan e di una delegazione governativa emiratina,(Abu Dhabi Future Energy Company) hanno sottoscritto un memorandum of understanding volto a rafforzare la collaborazione tra le parti nell’di M&A. L’, firmato alla presenza del presidente degli Emirati e della premier italiana Giorgia Meloni, rafforza la storica collaborazione dicon, che ha svolto il ruolo di finanziatore e advisor in numerose operazioni – come di recente l’acquisizione da parte didegli asset spagnoli di Enel attraverso Endesa nel dicembre 2024.Micillo: «si conferma partner strategico nelle operazioni di M&A»Queste le dichiarazioni di Mauro Micillo, chief della divisione IMI CIB di: «La firma di questorinnova la nostra partnership con, una realtà di assoluta eccellenza con cui abbiamo già collaborato in diverse operazioni negli ultimi anni, tra cui l’investimento nel parco eolico offshore Baltic Eagle.