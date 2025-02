INTERVISTA – Darja Varfolomeev | Alle Olimpiadi il giorno più emozionante della mia vita ho sempre lavorato per quel momento

Leggi su Sportface.it

La prima prova del Campionato Nazionale di serie A di ginnastica ritmica, il Trofe San Carlo Veggy Good di scena al PalaTricdi Chieti, ha visto brillare la Raffaello Motto Viareggio, che ha trionfato nella gara a squadre anche grazie al contributocampionessa olimpica di Parigi 2024. La ginnasta russa classe 2006, che gareggia per la Germania, ha permesso alla squadra toscana di vincere la prima garastagione con il punteggio complessivo di 110.484, dando il proprio apporto con lo splendido 31.200clavette. In occasionegara di Chieti noi di Sportface.it abbiamoto, e di seguito riportiamo le sue parole.of Raffaelo Motto Viareggio during Rhythmic Gymnastics FGI Serie A 2024 at PalaPrometeo, Ancona, Italy on March 16, 2024Come ti descriveresti come persona?“Penso di essere una persona molto felice.