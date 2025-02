Sport.periodicodaily.com - Inter vs Lazio: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2024/2025. Obiettivo semifinale per i nerazzurri che troverebbero i cugini rossoneri, ma i biancocelesti sono un avversario molto ostico e puntano a sollevare il trofeo per garantirsi la partecipazione all’Europa League anche nella prossima stagione.vssi giocherà martedì 25 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREPer i nerazzurri c’è la ghiotta occasione di sfidare i cugini in semifinale per vendicare i tre derby stagionali non vinti, tra campionato e Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi, che ha vinto nove volte il trofeo nazionale, ha debuttato battendo facilmente l’Udinese per 2-0, ed ora si apprestano ad affrontare questo impegno molto più probante di quello contro i friulani.