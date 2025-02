Inter-news.it - Inter, un ritorno al passato sul mercato! Il target degli acquisti

Giuseppe Marotta oggi ha rilasciato dichiarazioni importantissime in occasione dell’assemblea dei soci in casa. Il presidente ha spiegato come si muoverà la dirigenza sule rappresenta unal. FOCUS – Giuseppe Marotta non si è nascosto sul prossimo futuro dell’. Il club lavorerà in maniera diversa e tornerà a fare quello che già ha fatto con Steven Zhang da presidente. O meglio, tornerà a focalizzarsi sui giocatori del futuro sul. Gli investimenti saranno più oculati rispetto a quelli fatti con il vecchio presidente, ma Oaktree garantisce solidità e impone la linea verde per gli. Spazio alla gioventù, ad asset futuribili, come diversi anni fa erano Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e altri ancora. Questi tre oggi sono i giocatori di maggior valore dell’e la dirigenza non ha avuto paura di spenderci tanti soldi per ricavarne un guadagno successivamente.