Internews24.com - Inter U23, l’annuncio ufficiale di Marotta: «Ecco dove giocherà e quando partirà il progetto…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneU23,di: «il progetto.» Le parole del presidente nerazzurroNella conferenza stampa post assemblea dei soci, il presidente dell’, Beppe, ha parlato ufficialmente del progetto U23, chenella prossima stagione come annunciato dal dirigente nerazzurro.le sue parole:PROGETTO UNDER 23 – «Posso dire ufficialmente che stiamo allestendo il modello della squadra Under 23. Presenteremo la domanda in federazione, non dovrebbero esserci problemi al riguardo, quindi dalla stagione 25-26 dovremmo avere la squadra Under 23. In linea di massima giocheremo a Monza, la stiamo allestendo assieme allo staff, valutando che modello dare all’organico e alla conduzione tecnica».LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DILeggi sunews24.