Inter prima la Lazio! Inzaghi resta competitivo – TS

la, poi il Napoli nel pomeriggio di sabato. Simonesi gioca un pezzetto di stagione nel giro di cinque giorni. Il tecnico dell’non lascia nulla al caso e si porta avanti già per sabato, spiega Tuttosport. DUBBI – Archiviato il primo posto in classifica dopo al sconfitta de Napoli a Como, Simonesi trova alla vigilia del match contro la, con qualche dubbio in particolare. L’allenatore dell’, conscio della difficoltà nel corso della settimana, aveva dato un giorno di riposo ai nerazzurri. E ieri ne hanno approfittato quasi tutti per concedersi qualche momento di relax. Intantosi prepara a come far presentare l’, nessun favore allaDIFFERENZE – NessunaB nella gara di domani sera contro la, rispetto all’undici tradizionale che scenderà in campo contro il Napoli.