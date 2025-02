Terzotemponapoli.com - Inter, Marotta: “Vogliamo essere protagonisti, il Napoli sta facendo un ottimo campionato”

: Se devo parlare del, dico che è a un punto da noi, staune ha unallenatoreIl presidente dell’Giuseppevenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea degli azionisti tenutasi a San Siro, in cui si è soffermato sullo scontro diretto cole la corsa Scudetto. Queste le sue parole:: vorrei sottolineare le performance della nostra squadra che ci vede al vertice in Italia e protagonista a livellonazionale“È un momento molto positivo, ci sono ancora tanti punti a disposizione ma vorrei sottolineare le performance della nostra squadra che ci vede al vertice in Italia e protagonista a livellonazionale. È motivo di grande soddisfazione e orgoglio, per tutti, a partire dalla società che ha voluto dare il suo apporto.