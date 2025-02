Internews24.com - Inter Lazio streaming live e diretta tv: dove vedere il match dei Quarti di Coppa Italia

di Redazionetv:ildomani sera a San Siro, valevole pe idi finale diDomani sera andrà in scena a San Siro, gara valevole per idi Finale di. I nerazzurri, neld’andata in campionato contro i biancocelesti, si imposero con un roboante 0-6 all’Olimpico. Stavolta la posta in palio è abbastanza elevata: la squadra che vincerà la sfida sfiderà il Milan in semifinale. Di seguito i dettagli su come seguire ildi domani sera al Meazza: eccola sfida in tv e inVEDERLA IN TV, gara valida per idi finale di, si disputerà martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa inin chiaro sui canali Mediaset (Canale 5 o1).