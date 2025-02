Internews24.com - Inter Lazio, piena emergenza per Inzaghi! Richiamati due Primavera dall’Italia U19

di PioliperdueU19 per la sfida di Coppa Italiainfortuni per l’di Simone, che sarà impegnata domani sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro ladi Baroni. Non saranno della partita quasi sicuramente Thuram, Carlos Augusto, e l’ultimo assente Zalewski, per questo il tecnico porterà in panchina alcuni elementi dalla, che rientreranno dai loro impegni con la Nazionale italiana U19Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007, e Matteo Spinaccè, centravanti del 2006, stavano partecipando a uno stage con l’Italia Under 19 a Coverciano. Tuttavia, è stata la stessa nazionale a comunicare che l’ha deciso di richiamare i due giovani giocatori a causa dei recenti infortuni nella rosa nerazzurra.