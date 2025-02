Inter-news.it - Inter-Lazio, la probabile formazione di Baroni: solo due dubbi – CdS

Domani, quarto di finale di Coppa Italia. In casa biancoceleste, non ci sarà l’infortunato Boulaye Dia. Laperdi.VIGILIA – Verso, già è vigilia del quarto di finale di Coppa Italia. A San Siro arriveranno i biancocelesti di Marco, che la Beneamata ha già battuto in campionato con un sonoro 6-0. Ma domani ci si gioca il passaggio del turno nella coppa nazionale, con i nerazzurri a caccia del pass per giocarsi poi la semifinale contro il Milan, in quello che diventerebbe il quarto derby di Milano stagionale dopo i due di campionato e quello in finale di Supercoppa italiana.si presenterà a San Siro senza la prima punta, il Taty Castellanos. Ecco perché il terminale offensivo sarà il senegalese Dia. Nel 4-2-3-1 del mister biancoceleste ci sono due veri: il terzino destro e il mediano in mezzo al campo.