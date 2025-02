Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi studia le rotazioni per far rifiatare i suoi: ha un dubbio di formazione per la sfida di domani!

di Redazioneleper far: il tecnico ha undiper ladiin Coppa Italiasi sfiderannosera a San Siro per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Una competizione al quale Simoneè molto legato, anche se nella mente del tecnico c’è inevitabilmente ladi sabato prossimo contro il Napoli di Antonio Conte. Ecco perché l’allenatore, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe pensando a diversi cambi rispetto all’undici sceso in campo contro il Genoa. Rimane al momento un solo grande, legato alle condizioni di uno dei calciatori attualmente acciaccati.– «ruoterà, e non poco, con cambi in tutti i reparti. Out ci sono Sommer, Thuram (che lavora per Napoli) e poi Di Gennaro, Carlos Augusto e Correa, tutti e tre indisponibili anche per la trasferta del Maradona, ma la profondità della rosa consente comunque un turnover corposo.