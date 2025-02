Inter-news.it - Inter-Lazio, Inzaghi pensa al futuro! Probabile formazione

è una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: di seguito ladi Simoneper il match.LA SFIDA –è un match che si disputerà domani 25 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri cercano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, nelle quali incontrerebbero il Milan di Sergio Conceicao. Dopo i tre match disputati senza vittoria, in questa stagione, la squadra di Simonespera di poter riavere l’opportunità di fronteggiare i cugini nel corso dell’annata. Le ultime due gare hanno lasciato l’amaro in bocca, stante una superiorità, mostrata per lunghi tratti dei rispettivi incontri, non concretizzata a dovere. Il destino ha però posto l’dinanzi alla possibilità di scrivere una nuova storia dei derby di Milano stagionali.