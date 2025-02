Inter-news.it - Inter-Lazio, Inzaghi convoca 5 Primavera! Formazione? 6 cambi

L’si è ritrovata alla Pinetina, alla vigilia del match in programma a San Siro contro la, valido per i quarti di Coppa Italia. Simoneprepara qualcheo dianche in vista dei prossimi cruciali impegni. Ci saranno anche cinqueaggregati.LA PARTITA –si affronteranno domani sera a San Siro, per giocarsi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. La vincitrice della sfida, si troverà di fronte il Milan di Sergio Conceicao, che ha eliminato al Roma nel quarto di finale giocato lo scorso 5 febbraio. I nerazzurri quindi, in caso di qualificazione, si troveranno a disputare un nuovo doppio confronto contro il Milan, dopo quello in campionato e la finale di Supercoppa giocata a Ryad. Uno stimolo ulteriore per Simonee per la squadra: quello di poter tornare a vincere contro i rivali rossoneri dopo le ultime tre sfide senza vittoria.