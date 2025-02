Sololaroma.it - Inter-Lazio, il pronostico di Coppa Italia: occhio al turnover, Inzaghi ha un vantaggio

Leggi su Sololaroma.it

La 26ª giornata di Serie A, che ha visto quasi tute le big del campionato commettere un passo falso, si chiuderà con il Monday Night dello Stadio Olimpico tra Roma e Monza, ma da domani riparte lo spettacolo della. Martedì 25 febbraio, alle ore 21:00, andrà in scena l’incontro dei quarti di finale traallo stadio Giuseppe Meazza. La vincente affronterà il Milan in semifinale. I nerazzurri partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.57, mentre il pareggio e il successo dei biancocelesti sono dati rispettivamente a 4.20 e 5.50. Come arrivano al matchL’vuole regalarsi un altro derby per prendersi la rivincita del ko in Supere vogliono proseguire il loro cammino per diventare la seconda squadra di sempre a vincere 10 Coppe, dopo la Juventus (primatista con 15 titoli).