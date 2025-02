Internews24.com - Inter Lazio, il parere di Hernanes: «I nerazzurri giocano il miglior calcio in Italia, la squadra di Baroni è tornata costante…»

Inter Lazio, il parere di Hernanes: «I nerazzurri giocano il miglior calcio in Italia, la squadra di Baroni è tornata costante…» Le parole del Profeta sulla gara di domani sera. Domani sera è in programma Inter Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, dopo aver eliminato nel turno precedente l'Udinese, sfida i biancocelesti per accedere al prossimo turno. D'altra parte i biancocelesti, dopo la cocente sconfitta subita in campionato proprio contro i nerazzurri, vorranno sicuramente farsi trovare pronti all'impegno. Ai microfoni di Sport Mediaset, il doppio ex della sfida, Hernanes, ha parlato in vista della gara di domani sera. LE PAROLE DI HERNANES - «Secondo me l'Inter gioca il miglior calcio in Italia, la Lazio ha avuto alti e bassi però adesso sembra aver trovato la sua costanza»