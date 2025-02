Inter-news.it - Inter-Lazio, dubbio per Inzaghi! C’è un esordio dal 1’

Simonepensa a chi mettere in campo nella sfida contro ladi Coppa Italia.in attacco per l’allenatore dell’. Sugli esterni invece, certi di undal primo minuto. PRESENZA – Archiviata la vittoria contro il Genoa e il conseguente primo posto, Simonepensa alla formazione da mettere in campo contro lanel quarto di finale di Coppa Italia. Ilpiù grande per il tecnico piacentino riguarda proprio Lautaro Martinez. Con l’assenza sicura di Marcus Thuram e Joaquin Correa,pensa a come gestire i tre attaccanti a disposizione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’potrebbe partire dal primo minuto con Taremi e Marko Arnautovic., tra dubbi e certezze perSTOP – A centrocampo invece, scontato l’di Nicola Zalewski dal primo minuto con Dimarco che partirà dalla panchina per rifiatare.