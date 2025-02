Inter-Lazio Coppa Italia dove vederla in tv e streaming

Leggi su Ilnerazzurro.it

In attesa di conoscere il risultato del Napoli, impegnato nel lunch match delle ore 12.30 sul campo del Como, l’Campione d’si gode la vittoria per 1-0 sul Genoa che ha significato la vetta momentanea a sei giorni dallo scontro diretto dello Stadio Maradona che varrà una bella fetta di scudetto. Sabato 1 marzo i ragazzi di Inzaghi incroceranno le armi con i partenopei per una gara sentita e fondamentale ma prima dovranno passare per la stazionead attenderli ci sarà la, quarta forza del campionato di Serie A e reduce dal pareggio a reti bianche a Venezia.in tv eLaè giunta alla seconda tornata dei quarti di finale che andranno a completare il quadro delle semifinali dell’edizione 2025. Già sicure del penultimo atto sono Milan e Bologna che hanno superato rispettivamente Roma (3-0) e Atalanta (1-2) e ora attendono le avversarie per il doppio confronto che varrà la finale di Roma.