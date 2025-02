Calciomercato.it - Inter, La Russa punta al Triplete e sorprende: “Martinez l’uomo scudetto, ma non Lautaro”

Il Presidente del Senato: “Conte e Inzaghi nel cuore degliisti insieme a Mourinho.al Napoli e Champions a noi? Non firmo”Il presidente del Senato Ignazio La, noto tifoso dell’, a margine di un evento a Palazzo Lombardia ha parlato del momento della squadra nerazzurra: “La settimana inizi bene ma l’importante è dove si arriva, cioè ci vediamo sabato sera.Sono indeciso se andare a Napoli. Volevo andare allo stadio nuovo della Juventus, sono andato per la prima volta e abbiamo perso quando avevo giurato che non sarei mai andato, quindi sono indeciso se andare a Napoli. È meglio che la guardo in televisione”., Laal: “, ma non” – Calciomercato.it“al Napoli e Champions all’? No, non firmo.