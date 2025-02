Calcionews24.com - Inter, infortunio Zalewski: ufficiale l’esito degli esami: la decisione per il Napoli

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sulle condizioni fisiche di Nicola, esterno polacco dell’, dopo l’ultimo. Tutti i dettagli in merito Nuovo in casa, con Nicolacostretto a fermarsi per le prossime partite. L’esterno polacco salterà i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e la sfida scudetto contro il. REPORT– «clinici e strumentali per .