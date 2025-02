Inter il gol al Genoa vale un nuovo record per Lautaro Martinez

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia ha in mano la Serie A dopo un estenuante inseguimento al Napoli. La caduta della squadra dell’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte ha permesso alla Beneamata di mettere la freccia e sorpassare la macchina azzurra in vista proprio dello scontro diretto di sabato 1 marzo allo Stadio Maradona, in cui i ragazzi di Inzaghi saranno chiamati alla prima difesa del primato in classifica. L’1-0 di San Siro è arrivato dopo una gara contratta in cui i Campioni d’Italia sono apparsi sottotono per i primi quarantacinque minuti e dove è servita la zampata del capitano, del trascinatore della squadra in momenti complicati come questo febbraio.Il vero leader, capitano e numero 10 dell’Campione d’Italia, capocannoniere della scorsa stagione con 24 reti in cui è arrivata la seconda stella e mattatore del match di ieri sera con ilche ha significato sorpasso al Napoli in cima alla classifica della Serie A.